Camera Commercio, voucher da 5mila euro per design digitale

Sostenere le micro, piccole e medie imprese di Torino e provincia che decidono di rivolgersi a designer e studi di progettazione per le proprie esigenze digitali. È l'obiettivo del bando Design Calling, pubblicato oggi sul sito della Camera di commercio di Torino, che si aprirà venerdì 22 luglio. Il voucher a fondo perduto fino a 5.000 euro per impresa coprirà le spese di progettazione digitale, grazie alla collaborazione tra Camera di commercio di Torino e Circolo del Design sui fondi del Punto Impresa Digitale. "In questo modo raggiungiamo due obiettivi: da un lato favoriamo la crescita digitale delle nostre aziende, in linea con gli obiettivi del nostro Pid (Punto Impresa Digitale), dall'altro favoriamo il dialogo tra le pmi locali e i designer che già operano sul territorio e che possono fornire soluzioni interessanti a imprese di tutti i settori e di tutte le dimensioni" spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino. " Il design e le sue competenze rappresentano un alleato importante delle imprese per la progettazione di strumenti e linee di sviluppo concrete, in risposta alle esigenze dei clienti e del mercato" afferma Sara Fortunati, direttrice del Circolo del Design.