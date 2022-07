Torino: raid vandalico contro auto a S. Salvario, indaga polizia

Raid vandalico la scorsa sera, intorno alle 23.30, nel quartiere di San Salvario a Torino. In via Saluzzo, angolo via Berthollet, alcune automobili parcheggiate sono state seriamente danneggiate a colpi di bottiglie e bastoni. Almeno cinque le vetture prese di mira. Sul posto, chiamati dai residenti che hanno assistito alla scena, sono intervenute le pattuglie della polizia, ma i responsabili del raid si erano già dileguati.