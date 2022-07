Siccità: Lanzo (Lega): aziende hanno già perso metà raccolti

"Gli agricoltori non possono rimanere senz'acqua, tanto meno gli agricoltori novaresi". A dirlo, in una nota, il vice capogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte Riccardo Lanzo. "In questo momento - dice - ci sono aziende che hanno già decretato la perdita del raccolto sul 50% della superficie, e altre che riescono ancora a far sopravvivere le colture: ma per quanto ancora? Chiudere le bocche di derivazione che portano l'acqua a migliaia di ettari del Novarese coltivati a riso, per convogliare tutta l'acqua verso al Lomellina, è una decisione discutibile. La Lomellina non ha un terreno vocato al riso, e cercare di salvare quelle coltivazioni ormai compromesse a danno di chi invece ha vera vocazione risicola può rivelarsi una scelta pericolosa". Secondo Lanzo, ci sono altri settori in Piemonte in sofferenza: "La parte alta del Cuneese non risente ancora del fenomeno - aggiunge -, ma nella bassa Cuneese si vedono già situazioni compromesse. Per ora se la cava la zona viticola anche se si vedono parecchie morie in vigneti giovani dove le barbatelle, in molti casi, non riescono a sopravvivere. I settori zootecnici stanno affrontando spese enormi per mantenere gli animali in condizioni accettabili".