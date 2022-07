BERLUSCHINO

Cairo chiede "scusa" e ricompra (al doppio) la sede del Corsera

L'editore riconosce il "disagio" causato dalla controversia legale e sigla un accordo: riacquista l'immobile di via Solferino per 60 milioni di euro, plesso che nel 2013 era stato venduto per 30 milioni al fondo americano. Altri 10 milioni per le spese legali

Finale a sorpresa del lungo scontro che ha contrapposto Rcs e il fondo Blackstone. È stato raggiunto l’accordo dopo la lunga battaglia giudiziaria che aveva visto soccombere Urbano Cairo sia in primo sia in secondo grado a Milano. La sede del Corriere della Sera in via Solferino torna così nelle mani del gruppo editoriale, per 60milioni di euro, immobile che nel 2013 era stata acquistata per 30 milioni dal fondo americano. Anzi, Cairo è costretto a riconoscere il “disagio” causato dalla controversia e in qualche modo a scusarsi pur di siglare la pace tombale. Lo si è appreso dal consiglio di amministrazione del gruppo editoriale tenutosi questa mattina. Il valore della transazione si aggira sui 70 milioni di euro di cui 60 milioni per il plesso oggetto della contesa legale me 10 a compensazione delle spese legali di Blackstone. L’intesa manda in soffitta la guerra di carte bollate e conseguentemente l’appuntamento clou del 25 luglio in cui si attendevano le conclusioni della Corte di New York sulla competenza giurisdizionale della causa di risarcimento di Blackstone da mezzo miliardo verso Rcs e Cairo.

Rcs Mediagroupe Kryalos Sgr in nome e per conto del Fondo Delphine Kryalos e Blackstone hanno annunciato con un comunicato “la transazione della controversia avente a oggetto la vendita a Kryalos nel 2013 del complesso immobiliare sito in Milano, via Solferino/Via San Marco/Via Balzan”. La battaglia era iniziata nel luglio 2018 con la richiesta di Rcs di dichiarare tale vendita invalida. Nel novembre 2018 era stato instaurato un arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano e avviate da Blackstone azioni legali a New York. A maggio 2020 e maggio 2021, i lodi emessi dal Tribunale Arbitrale di Milano hanno riconosciuto la validità della vendita del 2013. L’accordo raggiunto, si legge nella nota, comporta una reciproca rinuncia a tutte le azioni. Il complesso immobiliare era stato acquistato da Blackstone per 120 milioni di euro nel 2013 di cui 30 milioni relativi alla sede storica del Corriere che oggi Rcs riacquista con un esborso di 59,9 milioni.