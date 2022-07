Covid: in Piemonte +10 ricoveri ordinari e 5.261 nuovi casi

Continuano ad aumentare i ricoveri ordinari da Covid in Piemonte. Oggi sono +10. Mentre i nuovi casi sono 5.261, pari al 20,5 per cento dei tamponi eseguiti. Calano invece leggermente i ricoveri in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Infine, si segnalano 2 decessi.