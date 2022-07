Torino: nominato il nuovo vertice di Smat

Nuove nomine per le partecipate torinesi. Il sindaco Stefano Lo Russo ha formalizzato oggi, in una lettera inviata alla presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo e ai capigruppo della Sala Rossa, i nominativi indicati per il cda di Smat Spa. In sostituzione di Marco Ranieri, che aveva rassegnato le sue dimissioni tempo fa, il primo cittadino ha indicato Armando Quazzo che, dopo l'assemblea dei soci prevista il 28 luglio, dovrebbe ricoprire la carica di amministratore delegato. Sono poi stati indicati Davide Di Russo, in sostituzione di Pier Vittorio Vietti, e Pasquale Buccino, nel Collegio sindacale.