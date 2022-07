Pesticidi, ricerca UniTo svela danni cognitivi a insetti

I pesticidi possono provocare danni comportamentali, cognitivi e fisiologici agli impollinatori e altri animali benefici per l'uomo. È la conclusione a cui è arrivata un'équipe di studiosi condotta da Simone Tosi, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, inserita nella ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Science of the Total Environment. Lo studio ha indagato sugli effetti collaterali dei pesticidi utilizzati nei campi coltivati; è emerso che sono noti gli effetti subletali (capaci cioè di causare danni patologici o biologici, ma non la morte) su insetti impollinatori e tanti altri organismi benefici, solo del 29% dei pesticidi diffusi nell'ambiente. Questi pesticidi, sottolineano i ricercatori, vengono spesso diffusi nell'ambiente insieme a tanti altri, creando dei cocktail chimici che amplificano esponenzialmente i danni sugli animali. La ricerca dimostra come ad oggi la comunità scientifica non sia a conoscenza degli effetti collaterali causati dal 99% delle possibili combinazioni di pesticidi utilizzati nei campi coltivati. "Troppi dati sulla tossicità dei prodotti chimici sono sconosciuti - dichiara Tosi -. Il nostro studio ha iniziato a colmare questo limite di conoscenza, ponendo l'attenzione su una tematica molto attuale, anche a livello politico".