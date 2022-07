Siccità, Cirio: diffida Est Sesia per scelta discriminatoria

La Regione Piemonte sta valutando di intervenire con una diffida, e poi eventualmente di impugnare l'atto del Consiglio di amministrazione di Est Sesia, "per la scelta discriminatoria nei confronti di un territorio che può ancora essere salvato rispetto ad un altro oramai in grave difficoltà. Proprio perché l'acqua è veramente limitata bisogna salvare il salvabile e non attuare misure che possano sprecarla". Ad annunciarlo, in una nota, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati, coordinatore del Tavolo per l'emergenza siccità, a proposito della scelta del Consorzio Est Sesia di chiudere le derivazioni delle bocche di irrigazione del canale Cavour, del Quintino Sella e dei canali minori per permettere di irrigare i campi del territorio della Lomellina a discapito di quello novarese. "Essendo inoltre che i canali sono di proprietà di Regione Piemonte - aggiungono - ci si aspettava una maggior concertazione anche in ragione della delicatezza del provvedimento".