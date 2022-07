Rivoli, controlli straordinari contro la Malamovida

Quasi 180 persone e nove esercizi pubblici controllati, due dei quali sanzionati. E' il risultato dei controlli straordinari per il contrasto del fenomeno della “Malamovida”, effettuati nelle scorse sere da polizia, carabinieri e polizia municipale a Rivoli (Torino). L’attività si è concentrata sui principali luoghi di ritrovo del centro, come piazza Martiri, piazza Rombò, il complesso residenziale “Rivoli Reale” ed i giardini La Marmora, parco Filippo Turati e il Castello di Rivoli. Le multe sono state inflitte ad un bar di corso Francia, per un totale di 1800 euro, per violazione della norma sulla somministrazione di bevande ed alimenti, e, sempre in corso Francia, 4000 euro per ristorazione abusiva nei confronti di un venditore di kebab. Sono stati eseguiti anche degli alcol test e controlli sui veicoli: sedici le multe per violazione del codice della strada. Inoltre le forze dell'ordine hanno presidiato il parcheggio del Castello per evitare, come era già avvenuto, un raduno di auto tuning.