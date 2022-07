Governo: O. Napoli a Meloni, sicura che voto utile a Italia?

"La mutevole disposizione d'animo di Giorgia Meloni, in altalena fra adesione all'atlantismo e desiderio di buttare giù quel campione di atlantismo che è Mario Draghi, si manifesta con tempi sempre più accelerati". Lo dichiara Osvaldo Napoli di Azione. "La sua insistita richiesta di andare al voto, fino a considerare l'ipotesi che ci sia qualcuno intenzionato a impedirlo di proposito - aggiunge - non ha spiegazioni politicamente valide e costituzionalmente fondate. Il presidente della Repubblica non è l'arbitro delle partite politiche. È invece il verificatore della possibilità che un governo prosegua nella sua azione e, in caso di crisi, accertare se esistono le condizioni per il proseguimento della legislatura o se invece la parola va restituita agli elettori". "Fratelli d'Italia è forza di opposizione ed è nel suo diritto chiedere il voto anticipato per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento. Le forze di maggioranza hanno egualmente il diritto di verificare se sussistono le condizioni per riprendere il cammino del governo Draghi. Nessuno ha il potere di impedire il voto, neppure il presidente Mattarella, ma neppure Meloni può impedire al governo di governare e alla maggioranza di sostenerlo. Meloni è sicura che il voto anticipato sia utile agli interessi degli italiani, in questo momento, con tutte le gravi emergenze in atto? Lei ha sempre vantato di esercitare un'opposizione responsabile. Questo è il momento di dimostrarlo", conclude Osvaldo Napoli.