Governo: Torino, domani presidio a sostegno di Draghi

In piazza per Mario Draghi. Così come in altre città anche Torino lancia un presidio autoconvocato "a sostegno di Mario Draghi e della sua permanenza a Palazzo Chigi contro l'irresponsabilità di chi vuol far male all'Italia". L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18:30 in piazza Palazzo di Città, di fronte al municipio. A promuovere l'iniziativa, "aperta a tutti", l'Associazione Radicale Adelaide Aglietta e il capogruppo in Comune della Lista Civica per Torino, Silvio Viale, che fa appello "a tutte le forze politiche del Governo Draghi a partecipare".