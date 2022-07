Governo: Italia Viva, a Torino raccolta di firme per Draghi

Domani anche a Torino Italia Viva raccoglierà firme tra i cittadini per chiedere che Mario Draghi rimanga presidente del Consiglio dei ministri. "Prosegue la campagna di raccolta firme promossa da Italia Viva per "Domani molte piazze si mobiliteranno per convincere il premier ed anche a Torino, a Piazza Palazzo di Città, verranno organizzati dei banchetti, per raccogliere la voce dei cittadini a sostegno dell'attuale Presidente del Consiglio", scrivono, in una nota congiunta i coordinatori regionali di Iv Silvia Fregolent e Mauro Marino, i coordinatori provinciali Mariangela Ferrero e Roberto Gentile e i coordinatori cittadini di Torino Vittoria Nallo e Davide Neku.