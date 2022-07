Ferisce uomo a colpi di ascia, arrestato ad Avigliana

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Avigliana (Torino) per tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori l'uomo, residente nella zona, al culmine di un litigio - per motivi ancora da accertare - ha colpito con un'ascia un 35enne di origini brasiliane. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Luigi di Orbassano ma non è in pericolo di vita.