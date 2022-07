Governo: Fassino, per Meloni istituzioni valgono se comanda lei

"Curioso modo di ragionare della Meloni. Se Lei chiede elezioni è 'per difendere la democrazia'. Se oltre un migliaio di sindaci - tra cui anche molti di centrodestra - chiedono a Draghi di proseguire, quell'appello è strumentale. Cioé: le istituzioni valgono se comando io. Non male per chi vorrebbe guidare il Paese". Lo ha scritto su Twitter, Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri.