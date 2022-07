Siccità: qualche pioggia nel Torinese, continua gran caldo

Correnti di aria da est hanno portato qualche pioggia oggi nel Torinese e in provincia di Cuneo. Le stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato 17.6 mm di pioggia nel centro di Torino, ai Giardini Reali, e in provincia 12.6 mm a Pino e 11.6 a Santena. A Bra (Cuneo) 5.6 mm, una spruzzata anche a Villanova Solaro, 1.2 mm e poche gocce a Brossasco e Sampeyre. Ma sono stati casi sporadici, nel resto della regione non è piovuto e il termometro è tornato a salire a 35 gradi.