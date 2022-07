Governo: Uncem, serve stabilità

"Il Paese ha bisogno di stabilità, di fiducia e di speranza, di risposte politiche chiare, di provvedimenti che accorcino disuguaglianze e sperequazioni, che contrastino crisi climatica e catastrofe ambientale", per questo "i Comuni chiedono al Governo di proseguire sulla strada delle riforme, delle strategie per il futuro del Paese", con "visione e determinazione nelle scelte politiche". Cosi' in una nota, Uncem auspicando che la crisi si risolva con urgenza. "Non abbiamo più bisogno di rotture tra i partiti, di lotte per il posizionamento, di contrasti che indeboliscono la democrazia. Mai come oggi vi è bisogno di dialogo, di attenzione ai più deboli, di un nuovo patto sociale, di fraternità in politica", prosegue Uncem sottolineando il ruolo dell'Italia "Paese dell'Europa che guida riforme inclusive, affrontando le crisi, costruendo la pace e una nuova unità europea" Uncem auspica, dunque, "una risoluzione celere della crisi di governo per poter proseguire un lavoro intenso con tutti i livelli istituzionali, in particolare nazionali, Governo e Parlamento, che metta anche Comuni, territori, comunità, montagne al centro".