PARTECIPATE

Turismo, stop al candidato di Cirio

L'ex direttore dell'Atl Langhe Carbone scartato per la direzione dell'agenzia turistica regionale. Veti e resistenze politiche ("Un altro cuneese?") nei suoi confronti fanno ricadere la scelta su un alessandrino pressoché sconosciuto agli operatori del settore

Ci sono voluti nove mesi ma alla fine di questa lunga gestazione, il consiglio di amministrazione è riuscito finalmente a individuare il nuovo direttore di VisitPiemonte, l’agenzia che si occupa della promozione turistica anche attraverso la gestione del portale dedicato. A vincere la selezione di una commissione interna individuata per vagliare tutti i profili è stato Alessandro Zanon, titolare della Global Tourist, agenzia di comunicazione attiva sul mercato da più di quindici anni. Nome non molto conosciuto tra gli operatori del settore, una laurea (99/110) in Scienze politiche, ma che evidentemente ha le carte in regola per “vendere” il Piemonte a livello nazionale e internazionale, seppur qualcuno già scorge qualche potenziale conflitto d’interesse legato al suo lavoro.

Con la designazione di Zanon, che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, salta il nome di colui che era considerato il naturale successore dell’ex dg Luisa Piazza, la quale aveva sbattuto la porta, lo scorso autunno, poco dopo la nomina di Giuseppe Carlevaris alla presidenza. Tutti, o quasi, puntavano infatti su Mauro Carbone, che per 24 anni ha guidato l’Atl di Langhe, Monferrato e Roero da cui ha recentemente dato le dimissioni. Il sostegno del conterraneo Alberto Cirio era scontato, così come le resistenze di alcuni operatori turistici ed esperti del settore, per non parlare di buona parte della politica che era già pronta a salire sulle barricate per l'ennesima nomina del Cuneese.

Proprio la scelta, a suo tempo, di Carlevaris pare abbia complicato quella successiva di Carbone. Un blitz del capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Bongioanni, compiuto all’inizio di settembre dello scorso anno, aveva portato al vertice dell’agenzia l’imprenditore di Limone Piemonte, 64 anni, numero uno del Conitourse, già vicepresidente dell’Atl cuneese. Con un presidente della Granda, sarebbe stato difficile far passare un direttore di Alba, nonostante la sua riconosciuta competenza nel settore. E alla fine le resistenze si sono rivelate più forti delle sponsorizzazioni.

Di Carbone si era parlato, all’inizio della legislatura, anche come possibile direttore del settore Turismo della Regione, che poi, a seguito della riorganizzazione varata dal governatore, è finito sotto la guida di Paola Casagrande. Lui aveva tuttavia espresso la volontà di fare esperienze diverse e così, dopo i due anni di pandemia e la nomina – non proprio gradita – di Mariano Rabino al vertice della “sua” Atl, ha lasciato l’incarico, a quanto pare certo che Cirio lo avrebbe portato a Torino.

Cinque i profili attorno ai quali era stata chiamata a pronunciarsi la commissione incaricata di indicare il nuovo direttore, mentre nella politica non mancava chi osservava queste procedure con occhio interessato. Tra tutti l’assessore a Sport e Partecipate Fabrizio Ricca, che vorrebbe far assorbire la sua Sport Commission proprio da VisitPiemonte, così da capitalizzare al massimo, anche sotto il profilo turistico, gli eventi sportivi che la regione riuscirà ad attrarre.

Intanto il Piemonte è tornato a finanziare con 1,2 milioni il voucher vacanza, “una formula di successo che riproponiamo” dice Cirio. Le vendite dei voucher vacanza sono iniziati proprio sul portale www.visitpiemonte.com con le escursioni e le attività outdoor a metà prezzo nelle Alpi Biellesi, in Val Maira, nelle Valli di Lanzo, fino al Lago Maggiore e alle Terre reali del Piemonte a cavallo tra Cuneo e Torino. Dal 5 settembre sarà al via anche la formula 4x2: per chi acquista 4 notti in Piemonte due saranno gratuite, una omaggiata dalla struttura ricettiva e l’altra dalla Regione (lo scorso anno i voucher sono stati circa 55mila un totale di 300 mila pernottamenti).