Torino: Lo Russo, 80 mln con decreto Aiuti

Torino avrà 80 milioni grazie al Decreto Aiuti che prevede 650 milioni di euro per le sei città italiane con più di 500 mila abitanti (Roma, Milano, Torino, Napoli, Palermo e Genova). Una parte di queste risorse permetterà di completare il progetto per la riqualificazione del parco del Valentino il cui costo iniziale di 100 milioni, coperto da fondi europei, è aumentato a causa del calo materiali. Lo ha detto il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della firma del protocollo d'intesa tra il Comune e la Compagnia di San Paolo. "A causa del caro materiali, che sta pesando già su alcune gare in essere come quella del Passante, abbiamo dovuto rivedere il quadro economico dell'intera opera. Questo ci consente di inserire lavori additivi nel rifacimento del Teatro Nuovo" ha spiegato.