CRISI DI GOVERNO

Cirio: "Draghi è il miglior premier, ma no a governicchi"

Per il governatore del Piemonte serve una nuova agenda di governo "con quattro cinque cose che interessano gli italiani" e senza compagni inaffidabili "come si sono dimostrati i 5 Stelle". Altrimenti piuttosto che tirare a campare meglio andare al voto

Mario Draghi è il “miglior presidente che possiamo avere”. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è un sincero estimatore del premier del quale ha apprezzato in questi anni di collaborazione istituzionale le doti di concretezza e lealtà. Quindi “ben venga Draghi con un governo e un’agenda chiara”, ma piuttosto che tirare a campare, con un “un governicchio che sta in piedi più o meno, meglio andare al voto”. Quello che è accaduto è “sotto il profilo politico di estrema gravità perché un movimento politico che si chiama 5 Stelle ha fatto prevalere i propri interessi che non sono neanche legittimi, perché non sono legittimi quando vanno a danno del Paese”, attacca il governatore.

“Noi dobbiamo fare quattro o cinque cose – spiega Cirio – sono cose che interessano gli italiani, dobbiamo farle adesso, entro marzo, con il miglior presidente del Consiglio che possiamo avere, che abbiamo, che è Draghi e che abbiamo sostenuto fino ad oggi anche a costo di perdere qualche voto”. La linea “non cambia, ma se i tuoi compagni di squadra in un governo di emergenza nazionale si dimostrano non essere più affidabili, ma questo mette in dubbio la possibilità di andare avanti come squadra, se il dibattito in parlamento attiene a temi che non interessano alla gente ma servono solo a dividere, non è questo il motivo per cui abbiamo fatto un governo”. Sferza i grillini ma in linea con la posizione del suo partito, Forza Italia, critica anche certe fughe in avanti di altri partner della maggioranza, in particolare di Pd e sinistra: “Io credo nella necessità di un’agenda di governo chiara che individui punti precisi – sottolinea il governatore – che non sono i punti su cui il parlamento pareva dibattere nelle ultime settimane, agli italiani interessa in questo momento meno il tema dello ius scholae non perché non sia un tema importante, ma perché non è una priorità, le priorità degli italiani sono arrivare ad avere i soldi per pagare la bolletta, che sarà tre volte tanto, arrivare a non dover pagare il pane quattro volte tanto”.

Quindi un’agenda di governo chiara “con una serie di punti che interessano i cittadini con una compagine chiara dove gli alleati non possono più essere quelli come i 5 Stelle che hanno dimostrato la loro posizione e soprattutto la loro irresponsabilità con l’atteggiamento che hanno assunto”. Se in questa nuova compagine “con un’agenda di governo si trova un accordo benissimo, Draghi benissimo, diversamente non possiamo vivacchiare e governare a ogni costo, quindi è meglio votare” ha concluso dichiarando di confidare nel ruolo del Capo dello Stato: “Nel Paese abbiamo una figura che si chiama Mattarella, che è una figura di grande responsabilità, di grande serietà ed è lui la vera continuità. Con lui so che siamo al riparo nella credibilità internazionale”.