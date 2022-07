Caselle, presentato ricorso al Tar su proclamazione eletti

È stato depositato al Tar Piemonte, che ha fissato l'udienza il 28 settembre, il ricorso presentato dai tre gruppi di minoranza del Comune di Caselle (Torino) contro la proclamazione degli eletti delle amministrative dello scorso 12 giugno. Nel gruppo di maggioranza del neo sindaco Giuseppe Marsaglia, figurava anche Franco Zaccone, risultato il più votato con 408 preferenze. Il ricorso prende le mosse dalle vicende dibattute nel primo Consiglio dello scorso 30 giugno, successivo alle dimissioni dello stesso Zaccone, forse "ineleggibile" per una serie di guai giudiziari del passato. "I gruppi di opposizione - segnalano i capogruppo Andrea Fontana, Paolo Gremo ed Endrio Milano - non avendo ricevuto alcuna risposta convincente in merito alle presunte incandidabilità in seno alla maggioranza, hanno deciso di presentare ricorso al Tar". Eventuali pronunciamenti del tribunale potrebbero anche portare ad una composizione diversa dell'attuale Consiglio comunale di Caselle.