Uncem, stop costi piccoli Comuni costretti a esternalizzare

"Troppi piccoli Comuni sono costretti a esternalizzare le loro funzioni, i loro servizi. Società esterne all'Ente locale incaricate, con costi importanti annuali, della stesura di bilanci, di gestione di mandati e pagamenti, ragioneria, contabilità, o anche Rup e ufficio tecnico. Tutto esterno. Una situazione grave e non accettabile. Che Uncem denuncia da anni. Perché non sostenibile, costosa, segnale negativo istituzionale". Così l'Uncem (Unione nazionale Comuni, Comunità e Enti montani), in una nota. "Si combatte - sostiene l'associazione - solo con un modo: riorganizzando gli Enti locali, con una seria e vera riforma del Testo unico degli Enti locali. Con un lavoro insieme tra Enti - non certo con le fusioni tra Comuni piccoli, semmai tra quelli grandi urbani! - agevolando assunzioni di personale, specializzandolo nel lavoro nel quadro delle Unioni, agevolando le interazioni tra piccoli e grandi Comuni".