Peste suina: Icardi, situazione sanitaria è sotto controllo

"Oggi la questione sanitaria è sotto controllo, e ci auguriamo che tutti i provvedimenti che stiamo mettendo in campo possano portare alle condizioni di equilibrio e riduzione del rischio che tutti auspichiamo. Nel frattempo terremo alta la guardia per tutelare una filiera che per il Piemonte è strategica. Tuttavia c'è un problema di fondo da affrontare: la sovrappopolazione di suini selvatici in Piemonte, stimata sui 50mila capi". Così l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, intervenuto in Consiglio regionale del Piemonte sul tema della peste suina. "Parliamo di una epidemia - ha detto Icardi - che dal punto di vista della sanità pubblica non è così impattante, poiché non colpisce l'uomo. Ma il suo impatto è devastante sull'economia, perché in Piemonte interessa 1,3 milioni di capi e un giro d'affari che supera 1 miliardo di euro l'anno". "Ci siamo subito attivati - ha spiegato - per circoscrivere il problema e fare in modo che non si estendesse. E' questo uno degli interventi più importanti per evitare il passaggio del virus dal selvatico al domestico, cioè agli allevamenti, il che avrebbe portato la Ue a bloccare le nostre esportazioni nella filiera del suino, provocando addirittura un blocco nazionale perché ci sono Paesi che non riconoscono la regionalizzazione". "Si è quindi deciso - ha aggiunto - di togliere dalla zona infetta tutti i suini presenti. E' stato impossibile venderli, e si sono dovuti abbattere circa settemila capi. Con questo provvedimento abbiamo scongiurato il rischio del passaggio dal virus dal cinghiale al maiale. Fra le iniziative, abbiamo attivato un numero telefonico di emergenza e predisposto protocolli di biosicurezza per il recupero delle carcasse, preparando apposite equipe".