Baldissero, Procura chiude indagine sugli attacchi hacker

La Procura di Torino ha concluso nei giorni scorsi l'indagine sugli attacchi hacker compiuti contro il sistema informatico del Comune di Baldissero Torinese (Torino). A darne notizia, attraverso una nota, è lo stesso ente, che per 47 giorni consecutivi, tra il 7 ottobre e il 22 novembre 2021, per un totale di 989 ore e 12 minuti, è finito nel mirino dei pirati. "Sono stati visionati tutti i documenti presenti negli archivi del Comune, compresi anagrafe, ragioneria, corrispondenza e incarichi - spiegano nella nota -. Non appena il Comune si è reso conto della situazione, è stata fatta denuncia ai carabinieri, ancora nel 2021, e si è provveduto a rafforzare la protezione di tutti i sistemi informatici, prima assente, poiché i sistemi operativi antivirus non garantivano più protezione fin dal 2017". L'ente si costituirà parte civile nel processo "visto il danno creato ai cittadini di Baldissero, cui sono stati sottratti dati personali".