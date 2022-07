Peste suina: Carosso, diffusione contenuta, ma guardia alta

"Oggi in Piemonte la diffusione della peste suina è contenuta ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia: a giorni sarà varato un piano regionale urgente per il depopolamento dei cinghiali selvatici che, insieme alle barriere, speriamo possa dare buoni risultati. È in gioco un settore economico che vale l'1,5% del Pil regionale". Così il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, nel suo intervento durante la seduta aperta del Consiglio regionale di oggi dedicata alla malattia dei suini selvatici che da gennaio ha colpito il Piemonte. Carosso ha ripercorso la storia della peste suina in Europa, partita da Russia a Bielorussia, arrivata nell'Unione europea nel 2015 colpendo Lituania, Lettonia ed Estonia, e di qui diffusa verso gli altri paesi europei. Sulla base dell'esperienza di anni in altri Paesi europei, "le recinzioni e il depopolamento - programmato dei cinghiali - ha detto - sono risultate le misure più efficaci". Dove ci si è limitati al contenimento attraverso la sola caccia, come la Polonia e la Romania, l'infezione si è estesa propagandosi anche ad altri Stati. "Il Piemonte - ha sottolineato - ha deciso seguire l'esempio di Belgio e Repubblica Ceca, che con recinzioni e depopolamento hanno debellato in due anni il problema".