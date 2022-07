Primi 8 laureati in tecnologie manifatturiere al Politecnico

Si laureano a Torino domani, 20 luglio, i primi 8 studenti, che possono vantare una formazione in grado di rispondere alle esigenze delle aziende, soprattutto pmi, interessate a figure professionali più multidisciplinari, formate alla soluzione di problemi complessi tramite metodologie learning by doing e learning by thinking; in cui le conoscenze vengono trasmesse principalmente con attività pratiche di laboratorio e attività progettuali, riducendo il numero di ore dedicate alle lezioni frontali tradizionali. Si è concluso infatti il primo corso, della durata di tre anni, della laurea professionalizzante in "Tecnologie per l'industria manifatturiera", progettato per la creazione di figure tecniche di alto profilo professionale che possano essere operative rapidamente nella produzione di realtà manifatturiere. Il Politecnico di Torino, come ricorda l'ateneo stesso, è stato il primo in Italia ad istituire un corso di primo livello ispirato al modello tedesco, dando immediata attuazione al decreto ministeriale 6 del 2019 che prevede l'avvio, in via sperimentale, di nuovi percorsi di laurea a orientamento professionale. La peculiarità di questo percorso formativo è infatti il rapporto con le realtà aziendali fin dal primo anno di corso e che nell'ultimo anno assume una connotazione fortemente orientata ad affrontare casi ed esperienze reali del mondo del lavoro. "Oggi festeggiamo la conclusione di un percorso sperimentale in cui l'ateneo ha creduto fortemente fin da subito - commenta il professor Carlo Rafele, coordinatore del Collegio di Ingegneria Gestionale - soprattutto perché lo ha ritenuto particolarmente adatto alla realtà produttiva del territorio e i risultati ci hanno dato ragione: la maggior parte degli studenti ha già concrete prospettive di lavoro, soprattutto grazie ai contatti avviati durante i tirocini e i project work, previsti fin dal primo anno".