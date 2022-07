OCCUPAZIONE & LAVORO

Le imprese assumono meno: "Non troviamo profili richiesti"

Un problema che si manifesta in particolare nel settore terziario. E così a luglio sono previsti oltre duemila ingressi in meno nel mondo del lavoro rispetto all'anno scorso. Mancano farmacisti, operai specializzati ma anche cuochi e camerieri

Oltre la metà delle imprese del turismo, della ristorazione, dei servizi di logistica e del commercio che cerca personale non lo trova. Per contro quest’anno gli ingressi nel mondo del lavoro a luglio saranno inferiori di 2.890 unità, sul territorio piemontese, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dati incrociati dimostrano la difficoltà che incontrano domanda e offerta a trovare un punto d’incontro sul mercato del lavoro. Secondo una ricerca di Confcommercio condotta sulle imprese del terziario nell’area metropolitana torinese “mancano soprattutto le competenze richieste” e per il 60 per cento questo comporta una riduzione di ricavi e l’impossibilità di fare le innovazioni necessarie.

“Negli ultimi 18 mesi – spiega Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, che ha condotto la ricerca per Confcommercio – oltre la metà delle imprese con più di un addetto ha cercato nuovo personale, un terzo ha in programma di farlo entro l’anno”. I canali di reclutamento più utilizzati sono le conoscenze dirette, le candidature sul sito aziendale e le inserzioni online. Il 20 per cento delle imprese non ha trovato il personale che stava cercando, una su quattro ne ha trovato fino al 40 per cento. Solo il 28,7 per cento è riuscita ad assumere tutti o quasi i lavoratori dei quali aveva bisogno. Tra i motivi l’Ascom individua il congelamento del mondo del lavoro per quasi due anni a causa del Covid. “Mi auguro che non ci siamo adagiati sull’abitudine a non andare a lavorare. Sembra quasi che il lavoro non sia più una priorità” dice la presidente Maria Luisa Coppa.

Di certo c’è che quest’anno si assume meno rispetto all’anno scorso. Le imprese piemontesi hanno programmato infatti 30.990 contratti per luglio, 2.890 in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Allargando, tuttavia, l’orizzonte temporale al trimestre luglio-settembre i nuovi ingressi programmati salgono a 86.950, 1.590 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Un incremento dovuto al comparto industriale, mentre i servizi mantengono un trend negativo secondo i dati contenuti nel bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano come il persistere di un contesto economico e politico incerto a livello internazionale impatti anche sulla domanda di figure professionali da parte delle imprese.

La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 67% delle entrate programmate, seguiti da quelli a tempo indeterminato (21%) e dai contratti di apprendistato (7%). Pesano, infine, il 4% gli altri contratti. A livello settoriale sono sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda di lavoro con 20.910 entrate, il 67,5% del totale (2.040 unità in meno rispetto a quanto previsto a luglio 2021). L’industria prevede 10.080 entrate, generando circa il 32,5% della domanda totale del mese e segnando un calo di 860 entrate rispetto a luglio 2021. Nel dettaglio 7.740 entrate riguarderanno il comparto manifatturiero e 2.340 quello edile.Anche questa ricerca conferma la difficoltà delle imprese a trovare i profili desiderati. Sono 44 su 100 in tutto il Piemonte, dato superiore anche alla media nazionale (40%).

Tra i profili più difficili da reperire in regione a luglio 2022 si segnalano: Dirigenti e Direttori (l’84% è di difficile reperimento), farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (si trova difficoltà nel 74% dei casi), operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (1.560 figure ricercate con difficoltà nel 64%), operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori(la difficoltà di reperimento si attesta al 62%), cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, con ben 3.480 figure ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 60% e operai specializzati e conduttori d’impianti nell’industria alimentare, con una difficoltà di reperimento pari al 60% e circa 1.200 figure ricercate.