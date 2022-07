Governo: O. Napoli, da Meloni strabismo politico

"L'on. Giorgia Meloni ha notato delle "dissonanze cognitive" nella sinistra perché, è la sua tesi, la stampa registra una massiccia mobilitazione popolare pro-Draghi e nello stesso tempo i sondaggi assegnano la vittoria a chi sta all'opposizione. È un ragionamento maldestro. Non si capisce, prima di tutto, perché Meloni associa la stampa alla sinistra. Poi, il riferimento alla vittoria di chi sta all'opposizione: se intende riferirsi ai sondaggi del suo partito, forse, ha ragione, sui sondaggi. Se, invece, si riferisce alla vittoria del centrodestra allora dovrebbe correggere la sua affermazione perché la vittoria sarebbe di uno schieramento per metà al governo e metà all'opposizione. E sarà da vedere se questo schieramento esisterà ancora quando si andrà alle urne". Lo scrive in una nota Osvaldo Napoli di Azione.