Covid: in Piemonte resta dominante sottovariante BA.5

In Piemonte continua a essere dominante la sottovariante BA.5 di Omicron. Lo rivelano gli esiti delle analisi di sequenziamento dei campioni di acque reflue prelevati nei depuratori di Alessandria, Castiglione Torinese, Cuneo e Novara. Sono state rilevate - informa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale -alcune mutazioni specifiche ed univoche delle sottovarianti BA.5.2, BF (BA.5.2.1), BF.1 (BA.5.2.1.1), BE.1 (BA.5.3.1.1). In tutti i depuratori analizzati, inoltre, si continuano a rilevare mutazioni per la sottovariante di Omicron BA.4.