Controlli negli eventi, Gdf Vercelli scopre lavoratori nero

Cinque esercenti della provincia di Vercelli che non hanno emesso scontrino fiscale, due lavoratori in nero e quattro dipendenti assunti irregolarmente. E' il bilancio dei controlli che il comando provinciale della guardia di finanza ha eseguito durante le manifestazioni musicali estive sul territorio vercellese, dall'Alpaa di Varallo al cartellone di spettacoli "Musa" nel centro storico capoluogo. I finanzieri hanno anche segnalato due maggiorenni per detenzione di sostanza stupefacente, sequestrando 8 grammi tra hashish e cocaina. Le attività delle fiamme gialle vercellesi sono state coadiuvate dai "baschi verdi" del gruppo Pronto Impiego della finanza di Torino.