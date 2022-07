Disturbi alimentari, prosegue discussione in Aula

In Consiglio regionale a Torino è ripresa questa mattina la discussione sul testo unificato in materia di disturbi alimentari. Si tratta di una proposta di legge bipartisan sui disturbi del comportamento alimentare quali anoressia e bulimia, frutto dell'unione di quattro proposte presentate rispettivamente da Moderati, Pd, Fdi e Lega. Il testo, a prima firma della leghista Sara Zambaia, si focalizza sulla sensibilizzazione e sull'informazione a livello preventivo, e innova l'impianto della cura e del sostegno ai pazienti. Punta a intervenire partendo dalle scuole per intercettare i primi campanelli d'allarme. E intende garantire servizi omogenei a livello regionale, coinvolgendo gli enti locali nell'Osservatorio regionale e fornendo un supporto psicologico e assistenziale ai soggetti colpiti.