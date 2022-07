POTERE & FINANZA

I banchieri tornano a sorridere: "Siamo ai livelli pre-Covid"

Per le fondazioni bancarie il 2021 è stato un anno d'oro grazie soprattutto ai dividenti degli istituti partecipati. Il patrimonio contabile è salito a 40,2 miliardi. Profumo (Acri): "Risultati molto positivi, aumenteremo le erogazioni"

Le fondazioni bancarie riprendono a crescere, coi risultati 2021 che tornano ai livelli pre-Covid, grazie anche al ritorno dei dividendi delle banche partecipate, e consolidano la loro missione per lo sviluppo sostenibile del paese. È quanto sottolinea il 27° Rapporto annuale dell’Acri. Nel dettaglio, il patrimonio contabile complessivo è salito a 40,2 miliardi (+1,3%), l’attivo a poco più di 47,4 miliardi (+2,6%), mentre i proventi sono balzati a oltre 2,289 miliardi (+61,1%) e i dividendi a 1,56 miliardi circa, in crescita del 73,3% rispetto al 2020, anno della mancata distribuzione dei dividendi da parte delle banche, in linea con le indicazioni della Bce. La redditività lorda del patrimonio è cresciuta al 5,7% (3,6% nel 2020), l'avanzo di esercizio a 1,69 miliardi circa (+61%). L’attività erogativa risulta invece in flessione a 914 milioni (-3,8%), con le erogazioni destinate al welfare pari a 347 milioni (38% del totale).

“Nonostante la pandemia e il perdurare del clima di incertezza, nel 2021 i risultati della gestione dei patrimoni delle Fondazioni di origine bancaria sono stati molto positivi, tanto da tornare ai livelli pre-Covid del 2019”, ha dichiarato Francesco Profumo, presidente di Acri. “Lo scorso anno le Fondazioni hanno continuato a garantire un costante supporto alle comunità in termini di attività erogativa, bilanciando, con il ricorso ai fondi accantonati negli anni precedenti, le minori risorse previste in funzione dell'avanzo di esercizio dell'anno precedente. Gli ottimi risultati delle gestioni del 2021 stanno già producendo il loro effetto sulle erogazioni dell'anno in corso. A queste, si aggiungeranno le risorse liberate dalla nuova forma di sussidiarietà fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2021, che ha iniziato a invertire la tendenza dell'aggravamento del carico fiscale sulle Fondazioni degli anni precedenti”.