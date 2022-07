Manifesti di Forza Nuova contro Euro, Nato e Ue

"No Euro, No UE, No Nato". Così recitano i manifesti che questa notte sono stati affissi dai militanti di Forza Nuova in alcune vie di Torino. In una nota l'organizzazione di Roberto Fiore rivendica l'affissione "Mentre in Europa si palesa sempre di più una crisi energetica e la recessione economica, dovute alle speculazioni effettuate dall'alta finanza sulle materie prime come grano, petrolio e gas, fondamentali per la produzione industriale e alimentare europea e mondiale - spiegano - l'Italia viene trascinata, dalla Nato e dall'Ue, in una guerra non sua e che nessuno né capisce i reali motivi". Per Forza Nuova "le sanzioni volute da Nato e Ue non solo non hanno sortito alcun effetto all'economia della Russia, ma hanno provocato un boomerang che ha portato gli stati, che le hanno emanate, a pagare enormi conseguenze economiche e finanziarie che alla fine sono ricadute sui cittadini".