Disturbi alimentari, Piemonte stanzia oltre 1 mln di euro



Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità una legge bipartisan che stanzia oltre un milione di euro per combattere i disturbi del comportamento alimentare come l'anoressia e la bulimia. E grazie a un ordine del giorno del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano approvato questa mattina, il testo contempla anche le cure di tipo domiciliare. Nelle dichiarazioni dei gruppi prima del via libera finale, Mario Giaccone (Lista Monviso) ha parlato di "provvedimento moderno per dare risposte adeguate a un problema sempre più diffuso attraverso la cultura della prevenzione". Domenico Rossi (Pd) ha sottolineato che "il rapporto alterato con il cibo e con il corpo, insieme ai problemi psicologici, sono un mix drammatico sempre più diffuso, ai quali la legge risponde potenziando la rete già esistente e arricchendola". Ivano Martinetti (M5s) ha sottolineato che si tratta di "un buon punto di partenza". Silvio Magliano (Moderati) ha annunciato che vigilerà affinché "le risorse siano spese bene e la legge abbia piena attuazione". La leghista Sara Zambaia, prima firmataria del testo unificato, ha sottolineato le innovazioni, come "l'Osservatorio composto da esperti, il codice lilla per il riconoscimento del disturbo in ambito scolastico e aggregativo, l'approccio multidisciplinare, l'attenzione per la formazione, e il riconoscimento del Terzo Settore". Carlo Riva Vercellotti (Fdi) ha sostenuto che si tratta di "una legge esemplare, la migliore in Italia". Il capogruppo azzurro Paolo Ruzzola ha definito il testo come "un orgoglio per la sanità piemontese". Quello di Luv Marco Grimaldi ha sottolineato che si tratta di "malattie multifattoriali, che vanno affrontate anche con attenzione al disagio diffuso", affinché non vengano sostituite da altri tipi di dipendenze. Francesca Frediani (M4o) ha detto che "il lavoro non finisce con questa legge, ma si deve costruire un contesto che riduca il disagio dei giovani".