Piemonte: ok unanime Consiglio a Rendiconto 2021

L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimita' il Rendiconto 2021 del Consiglio regionale, presentato dal presidente Stefano Allasia. Le entrate nel 2021 ammontano a 49,2 milioni di euro, quasi tutti frutto del trasferimento dal bilancio regionale. L'avanzo di amministrazione prodotto, insieme alle risorse già accantonate, sarà utilizzato soprattutto per ulteriori investimenti nella ristrutturazione del patrimonio immobiliare e nell'ammodernamento tecnologico. I lavori dovrebbero concludersi nella prossima legislatura. Tra i dati emersi nei lavori di Commissione precedenti l'approdo in Aula del rendiconto, si evince che nel 2021 il Consiglio ha pagato i fornitori in media in poco più di 24 giorni, meno dei 30 previsti dalla legge.