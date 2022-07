CRISI DI GOVERNO

Gelmini lascia Forza Italia, ma Porchietto non la segue

La ministra accusa: "Il partito ha voltato le spalle agli italiani" ed è prossima a raggiungere Calenda nella sua Azione. Lite, quasi alle mani, con la Ronzulli ormai madre-padrona della corte di Arcore. Asse tra la parlamentare piemontese e il governatore Cirio

“Lascio il partito, ha voltato le spalle agli italiani. Oggi si doveva stare con Draghi senza se e senza ma. Il centrodestra è riuscito a togliere la responsabilità della crisi a Conte. Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni non posso restare un minuto di più in questo partito”. Mariastella Gelmini è il nome e il volto del primo strappo ai massimi livelli in Forza Italia. L’ormai quasi ex ministra, mentre Mario Draghi si prepara a salire al Colle, ingaggia una lite fuoriosa con la madre-padrona del partito Licia Ronzulli: “Hai mandato a casa Draghi”, avverà domani dopo il dibattito a Montecitorio, l’accusa verso la vestale arcoriana pronta a costruire il suo progetto di un listone unico tra il partito di Silvio Berlusconi e la Lega di Matteo Salvini. Le due sono quasi venute alle mani. Furiosa la Gelmini ripete: “Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini”.

Uscendo dall’aula del Senato, dopo la replica del presidente Draghi, la senatrice Ronzulli avrebbe gridato al Gelmini: «Vai a piangere da un’altra parte e prenditi lo Xanax». «Sei contenta adesso che hai fatto cadere il governo?», ha replicato Gelmini. La senatrice, di tutta risposta, ha mandato a quel paese la collega. La tensione, poi, è andata avanti anche fuori dall’aula. Lo scontro è il risultato di due posizioni molto diverse già dai giorni scorsi: la ministra si era detta disponibile a una prosecuzione del governo Draghi mentre Ronzulli è considerata a tutti gli effetti una quinta colonna in Forza Italia della Lega.

Un abbandono pesante, rumoroso e con strascichi che si vedranno già dalle prossime ore. La titolare degli Affari Regionali nel Governo che stasera segna il suo ultimo giorno, ha non poco seguito nel suo ormai ex partito. Chi la seguirà? In Piemonte gli occhi sono puntati sulla deputata Claudia Porchietto da sempre vicinissima a “Maristar” ma apprezzata trasversalmente dentro e fuori dal centrodestra e altrettanto avversata, soprattutto dentro a Forza Italia. La parlamentare torinese, ex presidente dei piccoli imprenditori subalpini, è ora di fronte a un bivio: seguirla nella calendiana Azione, apprododo ormai certo della Gelmini, oppure restare in Forza Italia, dove ormai il potere è sempre più nelle mani della Ronzulli e della cricca che ruota attorno a Zangrullo, al secolo Paolo Zangrillo, il fratello del medico personale del Cav. planato dalla corte in Piemonte a capo di quel che resta del partito con la sua corte di miracoli e miracolati: Roberto Pella, biellese molto attivo nelle notti romane e nelle grazie dell'infermiera, Roberto Rosso già leghista con Gipo Farassino poi missino con Ugo Martinat. La stessa Ronzulli che mesi fa aveva detto papale papale alla Porchietto di scordarsi un posto da capolista o addirittura la ricandidatura.

Eppure, a quanto sembra, per l’ex assessora regionale al Lavoro della giunta di centrodestra e prima ancora presidente di Api, una garanzia per il futuro potrebbe arrivare da Alberto Cirio. Il governatore che ha avuto modo di apprezzare e di utilizzare le competenza della compagna di partito non sarebbe affatto insensibile alle sue sorti, al punto da pensare di farsi garante del suo futuro con i vertici del partito. Chissà.

Intanto, una cosa è chiara, con questa pagina parlamentare “si chiude questa sera la storia trentennale di Forza Italia. Il partito che era stato cardine degli equilibri politici per un ventennio, si avvia al tramonto nel peggiore dei modi affidando la cura di quel che resta nelle mani di Salvini”, come sentenzia un ex azzurro di lungo, Osvaldo Napoli, oggi con Carlo Calenda. “Il centrodestra perde ogni impronta di liberalismo e popolarismo e da oggi è uno schieramento sovranista e populista. Cinquestelle, Forza Italia e Lega hanno voltato le spalle all’Italia. Alle famiglie che aspettano un sostegno per le bollette elettriche, alle imprese strangolate dal costo dell'energia, ai Comuni che vedranno bloccarsi i progetti finanziati dal Pnrr”. Per il deputato torinese “i calcoli di bottega hanno prevalso sulle ragioni della politica e degli interessi degli italiani. Salvini e Berlusconi si sono messi a braccetto con l’arroganza folle di Giuseppe Conte. Loro hanno messo la firma sulla fine del governo che aveva riguadagnato autorevolezza e credibilità all’Italia. Di questo dovranno rispondere agli italiani e per questo saranno giudicati dagli elettori”.