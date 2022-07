Confartigianato, diminuiscono imprese e addetti

Nel secondo semestre le imprese artigiane piemontesi - 117.286 a fine 2021 - subiranno un leggero calo (-63 unità produttive). In quindici anni si sono persi 74.638 posti di lavoro (da 313.533 del 2007 a 238.895 di luglio 2022). Emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Piemonte che rileva "il perdurare di un forte clima di pessimismo nonostante il leggero miglioramento di alcuni indicatori, che rimangono pur sempre negativi. Tali percezioni delle imprese sono riconducibili al permanere dell'incertezza della situazione geopolitica, delle conseguenze della latente crisi pandemica e delle nuove gravi problematiche emerse in questa prima parte dell'anno, per quanto riguarda sia la crisi energetica che l'aumento dei prezzi, oltre al più recente problema della siccità". "L'artigianato piemontese nonostante le importanti manifestazioni di forza e resistenza osservate nelle ultime analisi congiunturali, è sottoposto a una fortissima pressione dettata dalle concause dell'enorme crisi che investe tutti i settori. Tale congiuntura va a sommarsi alle problematiche di lunga data che caratterizzano il mercato italiano: un cuneo fiscale insostenibile, burocrazia eccessiva, una mancanza di investimenti in formazione dei giovani che negli ultimi mesi ha portato ad un'enorme difficoltà nel reperire le risorse umane necessarie, nonché l'assenza di una politica industriale coerente e su misura per i territori" spiega Giorgio Felici, presidente Confartigianato Imprese Piemonte. "Non possono più essere rinviate nuove politiche di rilancio per tutto il Paese e per i diversi territori che lo compongono" conclude Felici.