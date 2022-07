Ambiente: Marello (Pd), occorre rilanciare settore forestale

Il rilancio del settore forestale del Piemonte è al centro di un ordine del giorno presentato dal gruppo Pd del Consiglio regionale, a prima firma Maurizio Marello. Il documento fa seguito ad un'interrogazione presentata nei mesi scorsi dal consigliere all'assessore Gabusi. "Da tempo - sottolinea Marello - il settore sta attraversando un momento di criticità: si registra un costante calo del personale, attualmente formato da circa 390 unità di cui circa 250 stabili ed gli altri stagionali, molto al di sotto rispetto della soglia minima di 472 lavoratori previste dal contratto integrativo regionale in vigore. Inoltre le assunzioni e stabilizzazioni previste sono insufficienti, e c'è una carenza di attrezzature e macchinari indispensabili per poter operare nei vari contesti". Il consigliere Pd suggerisce "una scelta politica forte e chiara nella direzione del rilancio del settore forestale regionale, sia in termini di obiettivi strategici - aggiunge -, che di risorse umane e di investimenti. Occorre invertire la tendenza, ridando forza ad un settore indispensabile per attuare politiche ambientali e di tutela del territorio efficaci. Per questo è necessaria una convinta programmazione di medio e lungo periodo".