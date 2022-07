Governo: Tiramani (Lega), fino all'ultimo tentato Draghi bis

"Abbiamo fino all'ultimo tentato di impostare un Draghi bis senza il Movimento Cinque Stelle che era la causa della crisi, e purtroppo per i veti di Pd e M5s questo Draghi bis non è nato". A dichiararlo all'Ansa il deputato della Lega Paolo Tiramani. "Come ha detto il nostro segretario federale - aggiunge il parlamentare ed ex sindaco di Borgosesia (Vercelli) -, se ci fosse stato un governo a trazione centrodestra in pochi mesi avremmo potuto fare importanti riforme. Così non è stato e lo farà il prossimo governo, che sarà di centrodestra".