Governo: Moderati, condividiamo parole Letta su campo largo

"Condividiamo completamente, e siamo anche sollevati per le importanti parole del segretario del Pd Enrico Letta. Da sempre noi Moderati ci siamo battuti perché ci si concentrasse sulle personalità e le qualità che compongono il 'campo' e non sull'allargamento dello stesso". Lo affermano in una nota l'onorevole Giacomo Portas, leader dei Moderati, Silvio Magliano, segretario provinciale e capogruppo Moderati della Regione Piemonte, e Carlotta Salerno, segretaria cittadina e assessora Città di Torino. "Abbiamo bisogno di credibilità e di creare alleanze con chi vuole il bene del Paese - aggiungono -, con chi sa mantenere gli impegni e si assume responsabilità. La nostra posizione sul M5s e sulla loro inaffidabilità è nota fin dai tempi del non voto di fiducia ai Governi Conte, ma anche in relazione alle amministrative torinesi. E proprio la scelta portata avanti a Torino, dove abbiamo proposto una coalizione di centrosinistra senza campo largo, si è dimostrata vincente". "La strada, dunque, è quella della credibilità e dell’affidabilità - concludono -, per il bene del Paese. In questo quadro pensiamo che solo una sorta di Ulivo 2.0 possa fronteggiare i populisti e l'avanzata delle destre".