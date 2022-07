Siccità: Coldiretti a banche, sospendete mutui agricoltori

Coldiretti Torino chiede una tregua per i mutui delle aziende agricole colpite dalla siccità e dalle terribili grandinate di fine giugno. L'iniziativa arriva a tre settimane dalla tempesta di grandine e di vento che si è abbattuta sui territori compresi tra l'imbocco della valle di Susa e il basso Canavese e dopo la visita dei vertici di Coldiretti Torino che hanno raccolto dalle aziende un quadro drammatico di danni per centinaia di migliaia di euro. La richiesta è rivolta a 25 banche del territorio ed è firmata dal presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici. "Chiediamo agli istituti di credito la moratoria del pagamento delle rate o l'allungamento della durata dei finanziamenti in corso. La portata di questi eventi calamitosi ha messo in ginocchio le aziende. Per questo chiediamo agli istituti di credito di assumersi una concreta responsabilità sociale verso il territorio e verso l'agricoltura" spiega Mecca Cici. Il presidente di Coldiretti Torino sottolinea che quella in corso è "un'annata straordinaria con la crisi climatica che sta avendo una diretta conseguenza nel calo delle rese produttive (pur a fronte del mantenimento di un buon livello qualitativo), con un incremento dei costi di produzione e, in determinati settori, carne e latte in primis, con un andamento dei prezzi di mercato tutt'altro che soddisfacente". Per questo Coldiretti Torino chiede alle banche di rispondere alle eventuali esigenze di liquidità delle imprese agricole con la moratoria delle rate dei finanziamenti o l'allungamento della durata dei prestiti in corso.