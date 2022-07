Pernigotti: rinviato incontro per cassa integrazione

E' stata rinviata al 2 agosto la riunione, in programma oggi, in videocollegamento con il ministero del Lavoro sulla vertenza Pernigotti per la concessione della cassa integrazione straordinaria, dopo la scadenza il 30 giugno di quella per ristrutturazione. "Manca sempre - spiega Raffaele Benedetto della Flai Cgil - il piano industriale, mai presentato a noi organizzazioni sindacali. Basiti, oltre a noi, dall'atteggiamento dell'azienda anche il ministero del Lavoro e Mise, dopo che l'11 luglio la stessa proprietà aveva ribadito che Pernigotti ce l'avrebbe fatta con le proprie forze e il proprio asset societario, per poi giorni dopo con una mail annunciare la vendita. Vogliamo tutti capire, a questo punto, se il piano andrà in porto e il nuovo investitore cosa intenda fare". Benedetto, inoltre, rimarca come oggi si stia parlando con una società che - se le cose andranno come indicato nella comunicazione del 13 luglio sulla cessione del pacchetto - non sarà più titolare di alcuna azione Pernigotti. Quindi, del piano parliamo con chi? Confermato che l'acquirente e' Lynstone Ssf Iie, società veicolo di proprietà del Gruppo Jp. Morgan". Per la Flai Cgil territoriale, al di là della crisi di Governo a incidere negativamente sulla vertenza "è e sarà l'atteggiamento della Pernigotti stessa: si stanno ammazzando con le proprie mani con questi balletti di andirivieni. E, intanto, i lavoratori rimangono sempre in ferie - chi le ha - oppure con permessi retribuiti dall'azienda. E come può pagare chi non produce?".