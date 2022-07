Iren cresce nella produzione di energia green

Il Gruppo Iren cresce nella produzione energetica green: nasce Iren Green Generation, società dedicata allo sviluppo degli asset rinnovabili, e vengono acquisiti ulteriori due progetti ready to build per una capacità complessiva di 30MW. La costituzione di Iren Green Generation - sottolinea una nota - conferma la direzione intrapresa dal Piano Industriale Iren@2030 con l'obiettivo di raggiungere una nuova capacità rinnovabile installata di 2,2 GW in arco piano. Il prezzo di acquisizione delle autorizzazioni è pari a complessivi 6,1 milioni di euro e gli impianti, una volta in esercizio, genereranno un ebitda complessivo medio atteso di circa 2,2 milioni di euro all'anno. "Aumentare la produzione di energia rinnovabile grazie all'installazione di nuovi impianti è un obiettivo strategico per Iren e assume un valore rilevante anche per l'intero Paese, nell'ottica di riduzione della dipendenza da fonti fossili sempre più costose e scarse e come azione concreta per ridurre le emissioni inquinanti" afferma Luca Dal Fabbro, presidente di Iren. "La recente acquisizione - commenta Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren - è un ulteriore passo avanti nel rafforzare il posizionamento del Gruppo nel settore strategico delle rinnovabili e che ci rende sempre più confidenti di accelerare il raggiungimento dei target previsti nel Piano industriale".