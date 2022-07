MALAGIUSTIZIA

Fonsai, Ligresti chiede i danni per ingiusta detenzione

Padre e figlia in carcere, un'azienda affossata dall'inchiesta della Procura di Torino. Il calvario di una famiglia che ora pretende un risarcimento. L'annuncio di Jonella, figlia dell'ex patron Salvatore, scomparso nel 2018

“In questi giorni stiamo formalizzando il deposito della richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Anche se non c’è una cifra sufficiente per ristorarci dopo quello che abbiamo passato. La nostra famiglia è stata arrestata a eccezione dei miei due figli. La più grande di 19 anni ha dovuto prendere in custodia il fratellino”. Lo ha detto Jonella Ligresti, nel corso della sua partecipazione a Viareggio (Lucca) a “Gli incontri del Principe”, come riporta una nota dell’organizzazione della manifestazione.

La figlia di Salvatore Ligresti ha ricordato la sua vicenda legata all’inchiesta su Fondiaria-Sai condotta dalla procura di Torino: quattro mesi di carcere, otto di domiciliari, una condanna in primo grado, il suo annullamento e, otto anni dopo l’arresto avvenuto nel 2013, il proscioglimento. Della sua esperienza in un penitenziario Jonella Ligresti ha parlato di “choc con la permanenza in tre carceri: Cagliari, Torino e San Vittore. A Torino – quelle le sue parole riportate nella nota – è stato un inferno. Il cappellano mi consigliò addirittura di rinnegare il mio cognome quando invece sono fiera di essere figlia di Salvatore Ligresti, un imprenditore che ha pensato Milano e il suo sviluppo che è sotto gli occhi di tutti”.

“Il sistema carcerario italiano – ha aggiunto – va totalmente riformato come la giustizia e mi fa dispiacere che il referendum non abbia ottenuto il quorum. Così come è gestito adesso il sistema carcerario italiano non serve a nulla. E a livello giudiziario la detenzione in molti casi serve a estorcere confessioni o patteggiamenti anche se l'indagato non ha fatto nulla. Io ho resistito perché sono una donna forte, altri non ce l’hanno fatta. Mio padre è morto e solo dopo è stato riabilitato”. Quanto alle conseguenze economiche “abbiamo più di un sospetto che tutta la nostra vicenda sia stata strumentale per affossare un gruppo che non c’è più”.