Università Torino partner di Centro Nazionale Supercalcolo

Sorgerà nel Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, nel complesso Piero della Francesca, il "Software & Integration lab", uno dei due laboratori in Italia che faranno parte del Centro Nazionale di Supercalcolo, previsto da Pnrr, i cui organi direttivi della fondazione Icsc si sono appena insediati. Il Centro di Supercalcolo farà base al tecnopolo di Bologna, una cittadella dell'innovazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna, e metterà in rete conoscenze e risorse di realtà che operano in Italia in molteplici ambiti, con l'obiettivo di costruire un'infrastruttura distribuita che supporti la ricerca scientifica e il mondo produttivo nell'innovazione e digitalizzazione del Paese. A tal scopo e' stato previsto un modello Hub & Spoke per curare le diverse aree tematiche, e sono stati previsti due laboratori, uno sulle tecnologie hardware (Bologna) e l'altro sul software (Torino). Il "Software & Integration lab" servirà da contamination lab, cioè da spazio di co-working dove 15 università e 8 grandi aziende lavoreranno per sviluppare le tecnologie abilitanti del futuro. Fra le aziende coinvolte nel laboratorio ci sono Eni, Intesa SanPaolo, Leonardo Company, Unipol, ThalesAlenia, Autostrade, Fincantieri, Sogei.