Viabilità: Torino, la Città metropolitana incontra i sindaci

Un appuntamento settimanale per incontrare i sindaci e ascoltare richieste e segnalazioni su criticità da risolvere, su strade da migliorare e da rendere più agevoli e sicure. Lo organizza Jacopo Suppo, vice sindaco della Città metropolitana di Torino con delega alle opere pubbliche: Per lunedì 25 luglio - dalle 14,15 alle 16,30 - sono in calendario incontri con i sindaci di Scarmagno, Piossasco, Sciolze e Orio Canavese. In agenda, informa la Città Metropolitana, ci sono temi che spaziano "dai problemi della sicurezza di automobilisti e pedoni alla necessità di realizzare rotonde, aumentare la manutenzione del manto stradale, limitare la velocità". "Costruire nuovi ponti o varianti stradali - spiegano dall'Ente - sono solo alcune delle richieste che puntualmente arrivano dai territori". Sono 2800 i chilometri di strade provinciali che la Città metropolitana di Torino gestisce per collegare i 312 Comuni del territorio.