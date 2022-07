Trasporti: Torino-Ceres, insediato Comitato monitoraggio

Si è insediato oggi il Comitato di Monitoraggio della linea ferroviaria Torino-Ceres, "Sarà il luogo - dichiara l'assessore ai Trasporti della Regione, Marco Gabusi - in cui si confronteranno i territori". Il comitato è composto dai sindaci, Regione, Rfi, Trenitalia, Gtt e Agenzia della Mobilità Piemontese. La linea passerà in gestione da Gtt a Rfi il 1° gennaio 2024 connettendosi all'infrastruttura ferroviaria nazionale. "I tempi di riattivazione della linea nel suo complesso - spiega Gabusi - tengono conto di importanti interventi aggiuntivi ora finalmente cantierabili grazie ai 140,5 milioni di fondi Pnrr. Sono aumentate le risorse e quindi i lavori e inevitabilmente c’è anche una modifica del cronoprogramma. Tutto ciò ci consente davvero di restituire un servizio decisamente più performante". Il Comitato di Monitoraggio si riunirà ogni tre mesi per seguire da vicino l'evoluzione del cantiere. La Regione sostiene la richiesta dei sindaci di attestare la linea con la definizione della Stazione Porta a Ciriè, con conseguente finanziamento di oltre 10 milioni di euro per il sottopasso che consentirà di non bloccare il traffico cittadino.