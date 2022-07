PARTECIPATE

Caro carburanti ed energia, per Gtt salasso da 23 milioni

A tanto potrebbero arrivare le maggiori spese nel 2022. Nei primi cinque mesi dell'anno l'aumento dei prezzi ha già inciso per 9 milioni. L'azienda: "Ma questi incrementi non sono ricaduti sui passeggeri"

L’allarme è scattato ben prima che s’insediasse il nuovo consiglio di amministrazione, la soluzione però non è facile da trovare. L’aumento del costo dei carburanti non incide solo sui privati, anche sulle aziende dei trasporti che quando i prezzi di benzina e gasolio esplodono rischiano di vedere i propri conti fare la stessa fine.

Tra gennaio e maggio di quest’anno Gtt, società interamente pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale a Torino, ha speso 3 milioni in più per acquistare il gasolio con i costi complessivi passati da 6,35 a 9,38 milioni (+48%). Per gli autobus a metano la spesa totale è passata da 820mila euro a 1 milione e mezzo (+81%). Ma non ci sono solo tram e bus da far circolare, anche uffici da tenere aperti e su questo capitolo pesa l’aumento dell’energia elettrica, da 4,9 a 8,4 milioni (+73%), per non parlare dell’impennata del metano utilizzato per il riscaldamento, da 600mila euro a 2,2 milioni (+265%). Mal contati si tratta di quasi 9 milioni di euro in più solo nei primi cinque mesi dell’anno, mentre a giugno e luglio abbiamo già avuto un assaggio di come potranno essere i prossimi. Difficile che la situazione possa migliorare nella seconda parte dell'anno ed è questa una delle prime grane che dovrà affrontare il nuovo ad Serena Lancione.

Il quadro è precario e le iniziative del governo sono riuscite solo in parte a mitigare la spesa. Sul gasolio c’è stata la riduzione delle accise di 0,25 euro al litro, sul metano sono addirittura state azzerate, per l’energia elettrica è arrivato l’azzeramento degli oneri di sistema per i primi nove mesi dell’anno, ma intanto l’incidenza della materia prima sui costi complessivi dell’azienda è passata dal 9% del 2021 all’attuale 14%. A fare una proiezione di qui alla fine dell’anno l’aumento dei carburanti potrebbe provocare maggiori spese per 23 milioni di euro. Un problema non da poco per un’azienda che già non naviga in acque tranquille dal punto di vista dei conti.

Da corso Turati fanno notare che, almeno fino a questo momento, gli aumenti non sono ricaduti sugli utenti. È vero che a luglio sono stati ritoccati gli abbonamenti e i biglietti suburbani (+5,5%), ma si è trattato di un’inezia rispetto alla tempesta che rischia di abbattersi sul bilancio aziendale.

Intanto, qualche buona notizia è arrivata dai numeri del servizio passeggeri, che vedono una ripresa all’80-85 per cento del trasporto pubblico rispetto al periodo pre-pandemia. I dati sono stati presentati in commissione Trasporti al Comune di Torino da Claudio De Consoli di Gtt: “Tutti i giorni facciamo 12.223 corse e 550 corse al giorno della metropolitana”. Numeri che sull’anno si traducono, nel 2021, in “138 milioni di passeggeri su Torino e i 23 Comuni della cintura”. Si tratta di “un dato ancora più basso rispetto al 2019, che vedeva 160 milioni di passeggeri, ma decisamente in ripresa”. Decisivo l’impatto della metro: dei 138 milioni di viaggiatori, “24 milioni appartengono alla metropolitana”.