Governo: Grimaldi (Si), con destre pericolo regressione

"Bisogna alzare i salari e abbassare le emissioni: l'occasione del Pnrr va colta davvero per attuare l'agenda 2030, e non va usata per camuffare ricette vecchissime, che con la giustizia sociale e ambientale non hanno nulla a che vedere". Lo sottolinea Marco Grimaldi, capogruppo Luv nel Consiglio regionale del Piemonte e segretario regionale di Sinistra Italiana. "Ciò che vogliono le destre, oggi al traino di Giorgia Meloni, purtroppo lo sappiamo fin troppo bene - aggiunge -: regressione nazionalista, abolizione del reddito di cittadinanza, frontiere chiuse, negazione della crisi climatica per continuare un minuto in più questo modello di sviluppo. Io credo che dobbiamo evitare tutto questo. Ci saranno una grande destra e un piccolo centro? Proviamo a immaginare una grande coalizione progressista e dare fiducia alla lista nata da Sinistra Italiana ed Europa Verde, cioè scegliere una proposta chiara e di transizione vera".