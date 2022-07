Brucia compattatore nel Tortonese, intervento vigili fuoco

Intervento dei vigili del fuoco in un'azienda di stoccaggio e distribuzione del cartone in località San Guglielmo, nel Tortonese (Alessandria), per l'incendio di un compattatore. La squadra intervenuta, comunicano dal comando provinciale dei vigili, ha rimosso il macchinario con cavi in acciaio, trascinandolo all'aperto in zona sicura per poi spegnerlo, aprirlo e vuotarlo.