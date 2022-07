Governo: Lo Russo, Mattarella straordinario senso dello Stato

"Mattarella ha dimostrato anche nella gestione politica di questa crisi di governo uno straordinario senso dello Stato". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine del giuramento solenne degli allievi carabinieri in piazza Castello. Per Lo Russo "è anche un segnale di attenzione a questo territorio il fatto che in pochi mesi Mattarella sia venuto già due volte e probabilmente tornerà a breve. Dimostrazione dell'attenzione del Quirinale rinnovata a Torino e alla regione Piemonte". "Credo che sicuramente il quadro politico sia strutturalmente mutato dopo la caduta del governo Draghi - afferma il sindaco -. Certamente ha colpito il fatto che la parte più moderata del centro destra abbia seguito Meloni in questa avventura che io credo un grave errore". "Questo ovviamente apre un ragionamento importante anche su come gli altri partiti si collocano rispetto all'elettorato di quel mondo che ha criticato fortemente la scelta di Forza Italia ma anche della parte più governativa della Lega", continua Lo Russo.